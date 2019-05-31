В Минюсте рассказали, что будет с заключенными одесской колонии

Заключенных исправительной колонии №51 в Одессе переведут в пенитенциарные учреждения Херсонской и Николаевской областей. Об этом 31 мая рассказал замминистра юстиции Денис Чернышев, передает Укринформ.

"Во время этих событий, произошедших заключенные сожгли баню, магазин, дежурную часть, что не позволяет нормально функционировать этом учреждении. Поэтому было принято решение ... Скажем так: Восстановление - это будет миллионы и миллионы гривен. Поэтому в силу того, что у нас есть избыточные места в южном регионе, будет в ближайшие дни представлен план. Пока в три учреждения базовые в южном регионе могут быть перемещены заключенные ", - сказал Чернышев.

Он добавил, что во время перевода заключенных учтут их максимальное приближение к родственникам, чтобы те могли их посещать.

На уточняющий вопрос, в какие именно области переведут заключенных, Чернышев ответил: "Это Херсонская и Николаевская области".

Заместитель министра также сообщил, что на сегодняшний день в колонии №51 находятся 445 заключенных, что, по его словам, составляет менее 50% наполнения, и согласно постановлению Кабинета министров позволяет рассматривать вопрос об оптимизации этого учреждения.

Также Чернышев сообщил, что сегодня утром состоялось заседание комиссии Министерства юстиции по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором были рассмотрены докладную записку о состоянии колонии №51 и предложения по ее дальнейшего функционирования.

На вопрос корреспондента Укринформа, что будет на месте колонии №51 после перевода заключенных, заместитель министра заявил, что государство решит, что будет вместо колонии

"Государство будет решать, что будет на месте колонии, это государственная собственность", - сказал он.

Ранее произошел бунт в одесской колонии, который попал на видео. Сообщалось, что во время бунта пострадали 15 силовиков.

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Источник: korrespondent.net