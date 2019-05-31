На Донбассе сотрудника СБУ задержали за сбыт наркотиков

В Донецкой области в отношении сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в торговле наркотиками, ведут досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Операцию по разоблачению наркоторговца проводило территориальное управление ГБР вместе с подразделением внутренней безопасности СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры Донецкого гарнизона.

По данным следствия, работник спецслужбы привлек к продаже наркотиков гражданского и неоднократно продавал каннабис наркозависимым местным жителям. При попытке продажи очередной партии 30 мая сотрудник СБУ был задержан.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Решается вопрос объявления задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове задержали полицейского и директора клуба, которые занимались сбытом наркотиков. Полицейскому суд назначил залог в размере 1,5 млн гривен, директору клуба – почти 200 тысяч гривен.

А накануне в Одессе за получение взяток были задержаны два офицера полиции. Одного из взяточников задержали прямо во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net