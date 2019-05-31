Медицинская реформа не дошла до больниц - Супрун

Медицинская реформа в Украине идет медленно, потому что многие чиновники привыкли, что их подталкивают. Об этом 31 мая рассказала глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун на Lviv Media Forum, сообщает Сегодня.

По ее словам, иногда для ускорения медреформы работы высокопоставленных чиновников нужно "бить хлыстом".

"Нужно время от времени не морковкой, а хлыстом "общаться" с нашими высокопоставленными чиновниками, чтобы они ускорились. Но уж если это идет, если реформа положительная – нужно сменить тактику. Нужно не бить, а помогать", – заявила Супрун.

Она подчеркнула, что в МОЗ хотят вернуть доверие граждан к государственной системе управления, но для этого нужна поддержка украинцев, вместо критики. По словам Супрун, в СМИ подменяют причины и следствия, что также приводит к проблемам.

"В больницах реформа еще не началась, и когда вы показываете, что больницах все плохо и на фиг эта реформа? - она туда еще не дошла. Это является причиной, почему мы делаем реформу, а не результатом наших реформ. Этой причине – 28 лет независимости и еще 70 лет до того, когда разрушалась украинская медицина", – эмоционально заявила Супрун.

Она добавила, что пытается восстановить украинскую медицину, но на это требуется время, поскольку за год это сделать невозможно.

Ранее Супрун дала украинцам рекомендации по поводу отказа от курения и рассказала о четырех видах накотиновой зависимости. Она также заявила, что молоко в Украине стали пить меньше, чем алкогольные напитки.

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Источник: korrespondent.net