Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

На совещании по энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли восемь горняков на шахте Степная во Львовской области, а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте Схидкарбон.

"Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечается, сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения. "Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - отметил президент.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский провел СНБО по угольной отрасли

Как сообщалось, президент созвал СНБО после аварии на шахте Лесная, где погибли два горняка.

Перед заседанием он сменил состав Совбеза.

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Источник: korrespondent.net