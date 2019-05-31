Лента RSS
Подписаться на ленту
31 мая 2019, пятница, 19:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
31. 05. 2019

Зеленский провел СНБО по угольной отрасли

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

На совещании по энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли восемь горняков на шахте Степная во Львовской области, а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте Схидкарбон.

"Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечается, сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения. "Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - отметил президент.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. 

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский провел СНБО по угольной отрасли

Как сообщалось, президент созвал СНБО после аварии на шахте Лесная, где погибли два горняка.

Перед заседанием он сменил состав Совбеза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.