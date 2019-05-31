Зеленский сменил два указа предыдущих президентов

Президент Владимир Зеленский распорядился внести изменения в Указы президента Украины в Положении об Администрации президента и в статью Указа президента Украины "Вопросы Администрации президента Украины". Об этом говорится в указе №347/2019 "О внесении изменений в Указы президента Украины от 2 апреля 2010 № 504 и от 14 июля 2014 № 592", размещенном на сайте главы государства.

В частности Зеленский внес в законы следующее: "Глава Администрации президента Украины, его первый заместитель и заместители, руководитель аппарата Администрации президента Украины, первый помощник, помощники президента Украины, советник президента Украины - представитель президента Украины в Верховной Раде Украины, советники президента Украины, пресс- секретарь президента Украины, представители президента Украины, уполномоченные президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины".

Согласно указу, президент поручил Главе Администрации президента Украины осуществить в установленном порядке меры, вытекающие из настоящего Указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил два указа Порошенко. Президент отменил указы своего предшественника об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на должность Горковенко.

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Источник: korrespondent.net