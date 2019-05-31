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31. 05. 2019

Россия расширила "черный список" чиновников ЕС

Власти России решили расширить "черный список" представителей Евросоюза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении россиян. Об этом говорится комментарии МИД РФ, опубликованном в пятницу, 31 мая.

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что Россия неоднократно предостерегала ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций.

"В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия. В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - подчеркнули в министерстве.

Нота МИД РФ, информирующая о данном шаге, направлена представительству ЕС в России.

Ранее СМИ узнали о компромиссе в ЕС по санкциям против России из-за инцидента у Керченского пролива.

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Источник: korrespondent.net

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