Сотрудники Укрзализныци попались на взятке

Два сотрудника филиала Укрзализныци попались на взятке в 270 тыс. грн. и были задержаны сотрудниками СБУ и прокуратуры Киева. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевская местная прокуратура и сотрудники СБУ задержали на получении взятки заместителя начальника Филиала Центр сервисного обеспечения ПАО Укрзализныця и начальника отдела указанного филиала.

По данным правоохранителей, работники компании требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. гривен взятки за заключение договора ответственного хранения.

Злоумышленники были задержаны "на горячем" после получения взятки. На данный момент решается вопрос о сообщении должностным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, следователями Госбюро расследований был задержан сотрудник Киевтрансгаза за взятку в $12 тысяч.

Ранее киевские налоговики были задержаны за вымогательство.

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Источник: korrespondent.net