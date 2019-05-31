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31. 05. 2019

Прошлый год стал худшим по авиакатастрофам с 2014 года

Минувший год стал худшим по числу жертв авиакатастроф с 2014 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Всего за прошлый год услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 - погибли.

Агентство отмечает, что в этом виновата не только компания Boeing, с участием которой были связаны две крупнейшие аварии. Например, повышение безопасности пассажиров сопряжено с риском повышения стоимости полетов. Вместе с тем спрос растет на авиаперевозки быстро, но люди пока не готовы платить больше.

Отмечается, что спрос на авиаперевозки в течение 20 лет удвоится. Это означает, что к 2037 году миру потребуется еще больше новых сотрудников по техническому обслуживанию и новых пилотов только для того, чтобы удержаться на фоне меняющихся тенденций авиаотрасли.

По данным IATA, примерно треть из 339 несчастных случаев со смертельным исходом во время полетов в период с 2013 по 2017 год произошли из-за ошибок пилотов.

Отметим, за последнее время произошло две крупные авиакатастрофы с участием Boeing. В них погибли 346 человек. Так, 10 марта 2019 года в Эфиопии погибли 157 пассажиров Ethiopian Airlines, а 29 октября 2018 года, когда в результате падения самолета в Индонезии погибли 189 человек.

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Источник: korrespondent.net

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