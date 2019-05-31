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31. 05. 2019

Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая.

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении №56/2019-рп.

Отметим, главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.

Ранее Госбюро расследований задержало столичных налоговиков за вымогательство 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из одесских предприятий.

В Ровенской области задержали чиновника на взятке в 400 тысяч.

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Источник: korrespondent.net

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