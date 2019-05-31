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31. 05. 2019

Петиция о Голодоморе появилась на сайте парламента Новой Зеландии

На сайте парламента Новой Зеландии размещена петиция о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов", - написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в своем Twitter. 

Друзі і колеги, петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті Парламенту Нової Зеландії. Відкрита для підписів з 8 січня 2019 року і набрала поки 500+ підписів. Допоможемо зібрати необхідну кількість голосів!   https://t.co/RhkOzN3Pd0 pic.twitter.com/c88twuzCfq

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 31 мая 2019 г.
 
Ранее сообщалось, что петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужное число голосов. Украинским дипломатам предстоит очень непростая работа с немецкими депутатами, отметил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также сообщалось, что 12 декабря 2018 года Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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