США и Германия обсудили Украину

На встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и Гайко Маас, министр иностранных дел Германии, обсудили вопросы международной политики относительно Украины. Об этом сообщил Помпео общаясь с журналистами на совместной пресс-конференции с Маасом, сообщает Голос Америки.

Помпео поблагодарил Мааса за поддержку санкций против России и подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности, что касается Украины. Маас, в свою очередь, подчеркнул необходимость для России "немедленно сделать конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако, в отношении Украины прежде всего".

"В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что германское правительство предпримет шаги оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО", - отметил Помпео.

Маас отметил, что во время своего визита в Киев на этой неделе, он "очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживает на нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и что мы работаем с другими странами "Большой Семерки" над достижением этой цели".

"Сейчас очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в Нормандском формате, или на других уровнях", - отметил он.

Накануне Франция и Германия выразили поддержку Украине. Главы МИД Франции и Германии обнародовали совместное заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 мая.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

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Источник: korrespondent.net