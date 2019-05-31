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31. 05. 2019

Глава МИД Польши назвал различия между Порошенко и Зеленским

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что Зеленский сохранит прозападный внешнеполитический курс Украины. Об этом он заявил после встречи с Зеленским в пятницу, 31 мая, в Киеве, отвечая на вопрос Европейской правды.

Чапутович подчеркнул, что имеет недавний опыт общения и с действующим, и с прошлым президентом Украины. "За последние шесть месяцев я дважды виделся с президентом Порошенко и дважды президентом Зеленским", - напомнил он.

"У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же - с проевропейская политика, они оба стремятся улучшить уровень жизни украинский, а также разрешить конфликт на Донбассе", - министр.

Чапутович отдельно подчеркнул, что он уверен в ориентации Зеленского на Запад. "Главное направление международной политики безусловно останется прежним - проевропейским, прозападным", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши. В ходе встречи были обсуждены поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, восстановления мира на Донбассе и дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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