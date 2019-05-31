Лента RSS
Подписаться на ленту
31 мая 2019, пятница, 22:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
31. 05. 2019

В Париже готовят встречу Макрона и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам возле здания АП после встречи с Зеленским в пятницу, 31 мая, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский свой первый визит за рубеж совершит в Брюссель 5 июня. 

Перед этим замглавы АП Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.