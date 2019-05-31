Саакашвили поделился впечатлениями от Киева после возвращения



Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, снова ставший гражданином Украины и вернувшийся после нескольких лет отсутствия в Киев, в эфире телеканала News One 31 мая рассказал об изменениях в украинской столице и гражданах.

По словам политика, уровень и условия жизни людей не изменились, но в их глазах "появилась надежда".

"Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе – у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни", – сказал Саакашвили.

Бывший глава Одесской ОГА отметил, что "видел разный Киев, а в последние годы "климат был сложный, однако теперь уверен, что можно сохранить надежду в людях и сделать Украину лучшей страной в Европе".

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.

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Источник: korrespondent.net