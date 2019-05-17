БЕЛАЗ-беспилотник показали Жодино. Он может быть полностью автономным

Мы мало об этом задумываемся, но карьерные самосвалы используются в таких сложнейших условиях, что простому человек это практически невозможно представить. Например БЕЛАЗы из Жодино эксплуатируются в России при температурах до -50 градусов.

Именно для подобных условий и придуманы такие совместные проекты, как «Интеллектуальный карьер», созданный при участии БЕЛАЗ, белорусского инфраструктурного оператора beCloud и российского разработчика информационных систем для горнодобывающей промышленности «ВИСТ групп».

Каждая из трех сторон выполняет свою задачу. У БЕЛАЗа традиционная роль производителя карьерных самосвалов. «ВИСТ групп» входящая в группу компаний «Цифра» (которая сама входит в ГК «Ренова»), занимается внедрением аппаратно-программного комплекса состоящего из сложной системы анализа и мониторинга окружающей обстановки, на основе которого и реализовано беспилотное управление самосвалами и погрузчиками.

А белорусский beCloud предоставил сеть 5G, ведь никакие другие виды связи не подходят для контроля и управления тяжелой техникой. У сетей 3 и 4 поколения не достаточная скорость для передачи огромного объема данных. Wi-Fi с частотой 2.4 МГц тоже не подходит для специфических целей — порой в глубоких карьерах настолько сильное магнитное поле, что там не работают ни какие бытовые устройства. По словам сотрудников «ВИСТ групп», только у beCloud в данный момент есть работающие технологии. В России, например, ни один из операторов связи пока что не может предоставить нужное оборудование.

beCloud разместил на территории жодинского полигона две базовые станции 5G, где и происходят испытания комплекса.

В данный момент самосвал и погрузчик управляются человеком, находящемся удаленно. В теории «водитель» может располагаться где угодно, хоть в другом полушарии. При этом возможности программного обеспечения позволяют сделать управление техникой полностью автономным.