Как это работает: купе-кроссовер Renault ARKANA и Яндекс.Навигатор

23 мая в Москве впервые показали одну из самых горячих новинок 2019 года — купе-кроссовер Renault ARKANA, который вполне возможно задаст новый тренд в автомобильной отрасли. Ведь до этого момента аналогичный тип кузова производители использовали в автомобилях высшего ценового диапазона. А самая дорогая версия «Арканы» будет продаваться в России за 1.42 млн рублей ($21900).

До Беларуси новинка доедет в течение нескольких месяцев. В данный момент приобрести автомобиль можно только по предзаказу на российском сайте Renault. Причем только самую навороченную версию Edition One с аудиосистемой Bose, системами контроля слепых зон и кругового обзора, с подогревом руля и всех сидений и другими опциями. Производитель оценил Edition 1 в 1.42 млн российских рублей. Другие версии будут дешевле, но в данный момент информации о комплектациях и ценах на них — нет.

При этом производитель поделился другими данными.

Так двигатель для «Арканы» топ-версий производится в Испании — новейший турбированный 150-сильный бензиновый мотор 1.3 TCe 150, разработанный альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler. Базовые же модели будут оснащаться мотором объемом 1.6 литра и мощностью 114 л.с.

Автоматическая трансмиссия восьмого поколения X-Tronic с успехом используется в моделях Renault Koleos и Nissan Qashqai. Она также будет применена в версии Edition 1 и других дорогостоящих комплектациях. А версиям попроще достанется стандартный вариатор, применяющийся в автомобилях Renault.

ARKANA может быть как полноприводной, так и только с двумя ведущими колесами.

Так как «Аркана» — российская разработка, то не удивительно, что производитель особое внимание уделяет локализации. 60% компонентов автомобиля изготовлены в России и из российского де сырья. В планах Renault увеличить долю до 70%.

Производителю удалось наконец-то интегрировать в мультимедийную систему сервисы Яндекса. Например «Навигатор», который что в России, что у нас популярнее аналогичных программ Google и других.