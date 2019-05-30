Бесплатный ЗОЖ на свежем воздухе: гид по workout-площадкам Минска

Летом поддерживать себя в форме можно не только в тренажерном зале – стоит пользоваться моментом и тренироваться на свежем воздухе. Мы прошлись по столичным workout-площадкам и выяснили, где можно совершенно бесплатно заниматься спортом.

В парке Павлова

Пожалуй, самая крутая площадка Минска, которая занимает 500 «квадратов». Здесь 20 комплексов для проработки разных групп мышц: рукоходы, турники, брусья, шведские стенки и лавки для упражнений на мышцы пресса. Есть и уникальные, вроде змеевидной перекладины, низкого рукохода и соединенных в треугольник разноуровневых турников для прыжков с перехватом. Правда, если вам это ни о чем не говорит, то лучше не рисковать здоровьем и начать с малого. Тем более что площадка разделена на зоны как для опытных, так и для начинающих. Одновременно на ней могут тренироваться 40 человек.

В парке Марата Казея

Площадка открылась пять лет назад. Заниматься можно на брусьях, турниках, рукоходах, шведских стенках и наклонной скамье. Радует хорошее прорезиненное покрытие и удобная локация: после тренировки можно прогуляться по набережной Свислочи или заглянуть в магазин спортивного питания «эХперт» на Немиге, 3. Восполнить недостаток микроэлементов можно со скидками 10-15% при наличии карточки #HEALTH_ME_UP от Альфа-Банка и, соответственно, членстве в одноименном ЗОЖ-клубе.

В парке Тиволи

Площадка выполнена на хорошем уровне, при ее проектировании учитывалось мнение профессиональных воркаутеров. На площади 250 «квадратов» собрали традиционные брусья, лестницы, турники, скамейки для работы над мышцами пресса. Есть как совсем простые тренажеры, на которых могут заниматься новички, так и комплексы посложнее – для профессиональных спортсменов.

В районе филармонии

В самом центре города, за магазином «Евроопт» оборудован дворик с лестницами, тренажерами и специальным покрытием, которое не дает турникам перегреться летом и замерзнуть зимой. Место популярно среди начинающих воркаутеров и молодых мам с детишками, для которых это почти детская площадка.

В парке Победы

Площадка находится с обратной стороны Комсомольского озера за Дворцом молодежи. По сути, это целый спортзал на свежем воздухе. Большая часть тренажеров, конечно, силовые, но и девушки найдут подходящие для занятий варианты. И что самое приятное, тренируясь, можно любоваться потрясающим видом на озеро. Рядом находятся ТРЦ Galleria Minsk и «Замок» с магазинами «Puma», где можно подобрать спортивную обувь. Для владельцев карточек #HEALTH_ME_UP действует скидка 10%.

В Каменной Горке и не только

Места со специальными турниками и силовыми тренажерами можно найти еще в парке Дружбы народов, сквере на Восточной улице, на зеленой зоне на пересечении переулка Я. Коласа и улицы Цнянской, на улицах Некрасова и Кульман и других районах города. А совсем недавно открыли площадку в Каменной Горке на территории 59-й школы, чтобы к воркауту приобщались и школьники.

Как экономить на ЗОЖ

Вести здоровый образ жизни и экономить стало проще. Альфа-Банк выпускает клубную карту #HEALTH_ME_UP Альфа-Банк с набором привилегий Standard. После оформления вы автоматически становитесь членом клуба #HEALTH_ME_UP со всеми вытекающими возможностями и привилегиями. Так, можно экономить на доставке здоровой еды, покупке спортивной обуви, посещении фитнес-центров и SPA-салонов. А еще получать приглашения на закрытые ЗОЖ-встречи. Годовой взнос до 30 июня составляет 60 рублей.

Как используем: сканируем наклейку с QR у кассы (стойки администратора) или в счете, потом вводим ID в окне (он указан на поверхности «пластика») и показываем всплывший размер скидки кассиру или официанту. В интернете все еще проще: набираем ID-номер и получаем промокод, а уже с ним – сниженные цены на товары или услуги.