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30. 05. 2019

Потребителей постоянно пытаются запутать. Что нужно знать о медалях на упаковке товаров?

На полках магазинов можно найти товар с золотой медалью на упаковке. А потом найти аналогичный и тоже с медалью. Как же сделать выбор, и кто из них действительно лучший?

Чтобы выбрать, стоит выяснить: за что и почему товар или услуга получает такую медаль. 

Итак, давайте по порядку. Как правило, при определении лидера учитывается мнение потребителей. Сделать это можно с помощью онлайн-голосования или методом личного интервьюирования. Провести онлайн-голосование, конечно, проще и дешевле. Но, как правило, теряется важный аспект: репрезентативность. Т.е. нельзя учесть пол, возраст, населенный пункт респондента и т.д. Проще говоря, репрезентативность позволяет воспроизвести представление о целом по его части. Кроме того, хоть онлайн-сервисы и пытаются поставить всевозможные защиты и идентификации, на данный момент исключить факт накрутки голосов невозможно. 

Определенно, выбрать товар или услугу, испробованную и отмеченную большинством потребителей, вариант надежный, но как быть с новыми продуктами, которые только вышли на рынок, или же с теми, кто представлен в меньшем объеме, но не уступает по качеству давно известным? Как вариант, учитывать мнение экспертов по качеству, официальных лиц, представителей СМИ и т.д. 

Конечно, любое мнение субъективно. Но можно максимально приблизить результаты к объективным, например, добавив к мнению потребителей оценку качества продукта, мнение авторитетного жюри… а после еще и проверить полученные результаты независимой аудиторской компанией.

Вывод простой: нужно обращать внимание на то, каким образом определяется «медалист». Будьте бдительны!

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