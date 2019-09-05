23 мая состоится открытая встреча «Наверное, я тоже дислексик»

Открытая встреча «Наверное, я тоже дислексик»



23 мая в 19:00 в культурном центре “Корпус” (ул. Машерова,9) пройдёт открытая встреча для взрослых людей с дислексией (или подозревающих, что они таковые), организованная частной инициативой Dyslexia Belarus. В рамках встречи под руководством специалиста можно будет определить свой вид дислексии, узнать способы коррекции во взрослом возрасте и познакомиться с такими же людьми, имеющими проблемы с чтением и/или письмом.

В Беларуси взрослые люди с дислексией начинают понимать, что именно с ними происходит и как это называется с научной точки зрения лишь к 20-30 годам, случайно прочитав статью в интернете или услышав слово “дислексия” от знакомых. То есть самое сложное время обучения в школе и вузе уже за плечами, но проблемы с чтением и/или письмом никуда не уходят. Кто-то к этому моменту уже смог самостоятельно выстроить себе хорошую психологическую броню от нападок со стороны нетолерантного общества - “грамарей нации” или прямых и косвенных намеков на необразованность, -- а кто-то менее устойчив к жёсткой критике и продолжает ежедневно страдать, нуждаясь в поддержке.

Узнали себя? Вы взрослый человек, который пару десятков лет подозревает, что с ним что-то не так и хочет выяснить что именно? Или может быть вы диагностированный дислексик, но пока что от этого не легче?

Именно для вас, взрослых людей с дислексией (или подозрением на неё), мы проведем встречу, на которой опытный специалист:

- поможет определить есть у вас дислексия или нет

- расскажет, каким образом даже сейчас вы можете откорректировать дислексию и увеличить скорость чтения или уменьшить количество ошибок

+ во время регистрации вы можете написать нам свой конкретный запрос, и мы постараемся его удовлетворить в рамках мероприятия.

Если у вас нет проблем с чтением и письмом, но вам интересна тема, смело регистрируйтесь!

ПРОГРАММА:

Немного теории: слушаем что такое дислексия, почему и какие виды бывают.

Немного практики: определяем свой вид дислексии и подбираем программу коррекции

Нетворкинг: знакомимся и вступаем в клуб #dyslexiabelarus

Домашняя работа: получаем список литературы и ресурсов для самостоятельного изучения

Приглашенный эксперт:

Наталья Овсяник - кандидат психологических наук, доцент, лицензированный частный психолог. Сфера научных интересов: психофизиологические причины дисграфии и дислексии, пути их преодоления. Обучалась в Англии методу Дэйвиса преодоления дислексии. Автор 60 научных работ (в т.ч. 3-х монографий по проблеме обучения чтению и письму); 17 книг из серии «обучение дошколят».

Вход свободный

Обязательная предварительная регистрация:

https://forms.gle/Q2Y5RGfoucG57pce8

Проходит в поддержку фандрайзинговой кампании с целью обучения 100+ учителей, поддержать нас можно тут: https://molamola.by/campaigns/140

Мероприятие в facebook

Dyslexia Belarus - это проект инициативной группы взрослых дислексиков и экспертов в области образования, который направлен на уменьшение информационного вакуума и дезинформации о дислексии и создании сообщества людей, так или иначе столкнувшихся с проблемой дислексии (взрослые дислексики, родители детей дислексиков, педагоги, специалисты в области нейропсихологии, логопедии, дефектологии и т.д.).