Благотворительный проект #heart_to_heart

Подари частицу своего тепла и заботы маленьким детским сердцам!

Именно такой посыл масштабного благотворительного проекта #HEART_TO_HEART, который организуют Белорусский детский фонд и агентство креативных проектов «TWODAY».

Проект стартует 6 мая 2019 года с одноименного интернет-челленджа и завершается благотворительной акцией в рамках женского фестиваля «Lady fest. Живи сегодня!».

Фестиваль «Lady fest» пройдет в Беларуси в третий раз 25-26 мая 2019 года и активно поддерживает социально значимые и благотворительные инициативы.

Команда неравнодушных людей совместно с республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» ставит перед собой очень непростую задачу, но верит, что, объединив усилия, сможет помочь многим детям нашей страны – тем, кто нуждается в сложнейших операциях на сердце.

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии выполняется более 1000 операций на сердце различной сложности, около половины из них – через кровеносные сосуды, остальные делаются на «открытом сердце». Существенное количество маленьких пациентов имеет достаточно редкие, а подчас даже уникальные в анатомическом плане варианты патологии. Это приводит к необходимости проведения длительного детального изучения анатомии порока как перед операцией, так и во время самого вмешательства.

Но технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день возможно использование технологии 3D-печати в процессе хирургической коррекции сложных врожденных пороков сердца. Если в двух предложениях, то дело обстоит так: ребенок перед операцией проходит комплексное обследование, по итогом которого на уникальном 3D принтере печатается его сердце из пластичных материалов. Хирурги могут сделать срез этого сердца в любой проекции и детально изучить все особенности и патологии, тем самым предотвратить все возможные риски длительной операции на открытом сердце и сократить время самой операции, а соответственно облегчить последующую реабилитацию.

Цель проекта #HEART_TO_HEART – сбор денежных средств на покупку программно-аппаратного комплекса 3D-печати для отдела детской кардиохирургии государственного учреждения «РНПЦ детской хирургии» с целью внедрения в процесс хирургического лечения сложных врожденных пороков сердца маленьких белорусов.

Поддержать благотворительный проект очень просто ­– достаточно перечислить любую денежную помощь на расчетный счет республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» с пометкой «От сердца к сердцу».

Расчетный счет BY70BLBB30150100184002001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску и Минской обл., УНП 100184002,ОКПО 373830075000.

Юридические лица, поддержавшие проект, должны будут заключить с Белорусским детским фондом договор о безвозмездной (спонсорской) помощи согласно Указа Президента РБ № 300 от 01.07.2005 года.

При этом сообщаем, что в соответствии с п.1 ст.181 Налогового кодекса Республики Беларусь от налогообложения налогом на прибыль освобождается «прибыль предприятий (в размере не более 10 % валовой прибыли), переданная Белорусскому детскому фонду или использованная на оплату счетов за приобретенные и переданные Белорусскому детскому фонду товары (работы, услуги), имущественные права».

Вы так же можете поддержать проект и принять участие в интернет-челлендже #HEART_TO_HEART в социальных сетях. Для этого надо сделать фото или видео с изображением сердца, опубликовать его в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #HEART_TO_HEART, предать эстафету «бумеранга добра» своим друзьям, рассказав о тысячах детских сердец, которые нуждаются в нашей помощи.

Каждая жизнь - бесценна, даже та, что размером с ладошку.