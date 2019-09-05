Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске

Глава государства возложил венок к монументу Победы в Минске вместе со своими сыновьями.

Память погибших в ВОВ была почтена минутой молчания. На церемонии возложения венков присутствовали руководители республиканских органов государственного управления, Национального собрания, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представители иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.

В рамках мероприятия прошел торжественный марш, а также праздничное театрализованное представление. В завершение президент Беларуси пообщался с ветеранами ВОВ, представителями дипкорпуса и молодежью, сообщает БелТА.