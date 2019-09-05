Лента RSS
Подписаться на ленту
09 мая 2019, четверг, 16:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
09. 05. 2019

Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы в Минске

Глава государства возложил венок к монументу Победы в Минске вместе со своими сыновьями.

Память погибших в ВОВ была почтена минутой молчания. На церемонии возложения венков присутствовали руководители республиканских органов государственного управления, Национального собрания, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представители иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.

В рамках мероприятия прошел торжественный марш, а также праздничное театрализованное представление. В завершение президент Беларуси пообщался с ветеранами ВОВ, представителями дипкорпуса и молодежью, сообщает БелТА.

 

 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Когда на Mercedes наклеено "Можем повторить", как-то не верится, что действительно могут повторить Mercedes.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.