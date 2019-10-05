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10. 05. 2019

3G от МТС стал еще быстрее: компания получила дополнительную частоту

Компания МТС начала включение дополнительной четвертой радиочастоты на базовых станциях 3G в диапазоне 2100 МГц. Это позволит увеличить пропускную способность 3G-сети и обеспечит бесперебойный доступ абонентов к интернету даже в моменты пиковых нагрузок.

С начала мая первые базовые станции с дополнительной частотой заработали в Заводском районе столицы. Часть из них расположены на территориях возле Белорусского государственного экономического университета, Минского автомобильного завода, Минского зоопарка и других.

«В июне в Минске состоятся II Европейские игры и нашу страну посетят десятки тысяч туристов и болельщиков. С учетом постоянно растущей нагрузки на 3G-сеть и предстоящего события, мы начали включение дополнительной четвертой радиочастоты на базовых станциях, чтобы минчане и гости столицы с комфортом пользовались мобильным интернетом и могли рассчитывать на качественную связь даже при максимальных нагрузках», — отмечают в компании МТС.

В ближайшее время МТС планирует включать четвертую частоту на базовых станциях в остальных районах Минска и областных городах.

 

 

 

 

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