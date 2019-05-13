Впервые в истории: Дружный благотворительный забег побил рекорд по количеству участников

11 мая в поселке Дружный прошел благотворительный забег. На мероприятии собрались не только любители спорта, но и желающих сделать доброе дело. За каждого финиширующего бегуна компания «Август-Бел» перечислила сумму, пропорциональную преодолённой дистанции, на благоустройство учреждений образования Пуховичского района. В этом году число участников стало рекордным: финишную черту сумело преодолеть более 500 человек.

Первый забег компания «Август-Бел» провела в честь своего юбилея еще в 2017 году. Целью организаторов было создать спортивное мероприятие способное объединить людей всех поколений, а также сделать доброе дело для жителей всего района. Таким образом, появилась идея благотворительного забега.

«Исходя из того, какой отклик мы получили у самих сотрудников завода “Август-Бел” и населения Пуховичского района, мы поняли значимость таких мероприятий, поэтому проведение благотворительного забега стало доброй традицией, – рассказывает начальник отдела управления персоналом “Август-Бел” Тамара Мурашко. – Еще в прошлом году нам удалось привлечь на забег чуть более 300 участников, растущая динамика не могла нас не радовать. Однако, в этом году мы подняли планку и поставили цель привлечь к участию 500 человек, но на финише многим участникам не хватило медалей, и мы поняли, что количество участников значительно больше – это абсолютный рекорд!»

В этом году организаторами было запланировано 2 маршрута. Участникам на выбор предложили преодолеть дистанции в 3 и 5 километров. За каждого финиширующего бегуна на дистанции 5 километров компанией «Август-Бел» было перечислено 5 BYN, а на дистанции 3 километра – 3 BYN. Все собранные средства отправятся на благоустройство учреждений образования Пуховичского района.

«Хочу выразить свои эмоции и благодарность руководству завода “Август-Бел” за возможность участвовать в благотворительном забеге. Это уникальный пример, когда каждый может делать добрые дела с пользой для себя. Именно поэтому сегодня здесь дети, учащиеся, родители, педагоги. Я надеюсь, что мы зарядились не только эмоциями, чувствами, но и задором» – говорит Татьяна Сергеевна Ефимочкина, заместитель директора по учебной работе Свислочской школы им. А. Г. Червякова.

Участниками забега стали как взрослые, так и совсем юные спортсмены. Самому молодому бегуну исполнилось шесть лет, в свою очередь, самый возрастной участник преодолел рубеж в шестьдесят три года. География мероприятия также становится все шире. В забеге приняли участие не только жители Пуховичского района, преодолеть дистанции в Дружном приехали участники из Марьиной Горки, Минска, Бобруйска, Заславля и Руденска.

«Я занял второе место на дистанции 3 километра со временем 10:02. Сегодня у меня было 2 забега, поэтому сил не хватает, физически очень сильно устаешь, – поделился впечатлениями Сергей Мацко, серебряный призер соревнований на дистанции 3 километра. – Я не профессионал, а всего лишь любитель. Таких мероприятий хочется больше, так как это мотивирует детей, они меньше проводят времени в компьютерах. Нужно больше привлекать детей к активному образу жизни, в том числе участию в различных спортивных секциях. В прошлом году принять участие в забеге из-за серьезной травмы не удалось, но сейчас постоянно поддерживаю себя в форме через занятия различными видами спорта. Движение это все!»