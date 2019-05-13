Активисты из Бреста задержали фуру с аккумуляторами

Ночью 13 мая в Дрогичинском районе противники строительства аккумуляторного завода в Бресте задержали фуру, направлявшуюся с предприятия. Активисты дежурят возле завода с 3 мая.

Общественный активист Алесь Абляк сообщил в соцсетях, что в прицепе фуры обнаружены аккумуляторы. Вызванные на место происшествия сотрудники ГАИ после проверки накладных и всех остальных документов дали разрешение автомобилю двигаться дальше. Однако активисты сообщили о случившемся в КГБ, сообщает TUT.by.

Формально на аккумуляторном заводе, расположенном на окраине Бреста, еще идут пусконаладочные работы. Однако активисты уверены, что предприятие начало свою работу.

Представители ООО "АйПауэр", аккумуляторного завода, заявили, что в данный момент на заводе идет процесс приемки предприятия в эксплуатацию.

Директор "АйПауэр" Сергей Мельникович отметил: "Для определения эффективности работы установки очистки выбросов серной кислоты в атмосферный воздух от участка формирования и заряда аккумуляторных батарей были использованы полуфабрикаты АКБ для испытаний работы технологического оборудования под нагрузкой". По его мнению, именно их обнаружили в автомобиле дежурившие активисты.