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13. 05. 2019

Активисты из Бреста задержали фуру с аккумуляторами

Фото из аккаунта Алеся Абляка в Фейсбуке​

Ночью 13 мая в Дрогичинском районе противники строительства аккумуляторного завода в Бресте задержали фуру, направлявшуюся с предприятия. Активисты дежурят возле завода с 3 мая.

 Общественный активист Алесь Абляк сообщил в соцсетях, что в прицепе фуры обнаружены аккумуляторы. Вызванные на место происшествия сотрудники ГАИ после проверки накладных и всех остальных документов дали разрешение автомобилю двигаться дальше. Однако активисты сообщили о случившемся в КГБ, сообщает TUT.by.

Формально на аккумуляторном заводе, расположенном на окраине Бреста, еще идут пусконаладочные работы. Однако активисты уверены, что предприятие начало свою работу. 

Представители ООО "АйПауэр", аккумуляторного завода, заявили, что в данный момент на заводе идет процесс приемки предприятия в эксплуатацию.

Директор "АйПауэр" Сергей Мельникович отметил: "Для определения эффективности работы установки очистки выбросов серной кислоты в атмосферный воздух от участка формирования и заряда аккумуляторных батарей были использованы полуфабрикаты АКБ для испытаний работы технологического оборудования под нагрузкой". По его мнению, именно их обнаружили в автомобиле дежурившие активисты.

 

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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