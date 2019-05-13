МЗП и денежные доходы населения за апрель 2019 года индексироваться не будут

Министерство труда и социальной защиты сообщило о том, что минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за апрель не индексируются.

В соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов), сообщает БелТА.

Это связано с тем, что в апреле индекс потребительских цен по отношению к марту составил 100,04%, по информации статкома. При этом он не превысил порога 5 % к октябрю 2018 года, когда пересматривались зарплата, госстипендии обучающимся, клиническим ординаторам, сотрудникам, направленным на повышение квалификации и переподготовку и др. доходы, получаемые из бюджета и к январю 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета).

МЗП с 1 января 2019 года установлена в размере 330 рублей и также не подпадает под индексацию за апрель. Возмещение потерь от инфляции тем, кто получает доходы из других источников, происходит согласно коллективным соглашениям.

