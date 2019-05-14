15 мая в Минске состоится открытие Сертификационного центра по французскому языку

Теперь не только студенты факультета международных отношений (ФМО) и БГУ, но и все желающие могут приобщиться к богатой французской культуре, овладеть красивым мелодичным языком, приобрести навыки его использования в повседневной жизни и профессиональной деятельности, повысить квалификацию, получить специальные знания по языкам специальностей (сфера делового общения, деловая переписка, туризм, экономика, право, спорт и др.), при желании определить свой уровень владения французским языком, пройдя экзаменационные испытания, предлагаемые Торгово-Промышленной Палатой Парижа (ТППП).

Официальное открытие Сертификационного центра по французскому языку состоится 15 мая 2019 года на факультете международных отношений в 14.00 в присутствии господина Черепенникова Михаил Борисович, Проректора по экономике и материально-техническому развитию БГУ, господина Виктора Геннадьевича Шадурского, декана факультета международных отношений БГУ, господина Дидье Канесса, Посла Франции в Беларуси, и господина Ксавье Ле Торривеллека, Атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования.

Благодаря многостороннему сотрудничеству слушатели имеют в своем распоряжении высококвалифицированных преподавателей, оборудованные аудитории, современные учебно–методические комплексы, оригинальные разработки, учебные программы, которые носят практико–ориентированный характер обучения с использованием элементов дистанционных образовательных технологий.

Основной акцент в обучении французскому языку делается на его реальном, практическом применении в повседневной жизни и/или в профессиональной сфере.

По окончании курса обучения учащиеся имеют возможность сдать экзамен Торгово-промышленной палаты Иль-де-Франс и получить диплом, признаваемый французскими компаниями.

Сертификационного центра послужит связующим звеном между академическими и профессиональными кругами, и мы надеемся, что он займет достойное место среди уже имеющихся в нашем распоряжении инструментов, влияющих на продвижение французского языка. Французский язык - это язык культуры, но он также является третьим языком бизнеса в мире и четвертым языком в Интернете.