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23. 05. 2019

22 мая в Беларусь приехали представители французской Гранд-Опера - видео

По инициативе посольства Франции в Беларуси, с 22 по 24 мая в Минске с визитом находятся представители одного из самых известнейших театров мира - Гранд-Опера (Opera Garnier, Paris).

Пьер-Франсуа Эклен, который представляет дирекцию театра и Флавьен Моглиа — администратор балета, планируют знакомство с Большим театром Беларуси, белорусскими коллегами, а также наметить пути возможного сотрудничества с Беларсуью в сфере культуры.

Встреча с французскими гостями состоялась в резиденции посла Франции Диддье Канесса. Среди приглашенных гостей присутствовал художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев.

Пьер-Франсуа Эклен и Флавьен Моглиа ответили на вопросы корреспондента Telegraf.by и тележурналистов. В видео - полная версия интервью.

Автор видеосюжета и фото: Алевтина СНЕЖИНА

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