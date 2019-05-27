Идеал для дальних путешествий – система подзарядки Audi e-tron

Компания Audi делает путешествия на электромобилях еще более комфортными – в том числе благодаря передовой системе подзарядки, установленной на серийную модель e-tron. Audi e-tron – не только первый серийный электромобиль, способный подзаряжаться от станции быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Он также отличается способностью очень быстро пополнять запас энергии, в том числе при низких и высоких температурах воздуха за бортом.

При зарядке электромобиля дома или на офисной парковке время не играет большой роли. Но в дальней поездке важна каждая минута – после непродолжительной остановки автомобиль должен быть готов к следующему этапу путешествия. При разработке Audi e-tron инженеры уделили особое внимание именно этому требованию.

Audi e-tron отличается от других современных электромобилей не только способностью подзаряжаться от станций скоростной зарядки (High Power Charging) мощностью до 150 кВт. Его основное преимущество – высокая производительность батареи, которая восполняет заряд с максимальной эффективностью в широком рабочем диапазоне. График зарядки Audi e-tron от станции мощностью 150 кВт наглядно демонстрирует эту способность. В идеальных условиях автомобиль заряжается от 5% до 70% на максимальной мощности – далее система управления батареей снижает мощность тока, чтобы защитить литий-ионные ячейки от перегрева и обеспечить их долгий срок службы. При этом даже при достижении заряда в 80% автомобиль продолжает поддерживать мощность зарядки свыше 100 кВт. Для сравнения, другие электромобили заряжаются на пиковой мощности только небольшой отрезок времени и затем значительно снижают мощность еще до того, как заряд батареи достигнет 70%.

На практике это означает очевидную выгоду для владельца audi e-tron. К примеру, для того, чтобы пополнить запас хода еще на 100 км, ему придется потратить на подзарядку менее 10 минут. А зарядка батареи до 80% займет чуть меньше 30 минут. И, несмотря на тот факт, что литий-ионные батареи пополняют оставшиеся 20% гораздо дольше, полная зарядка Audi e-tron от станции скоростной зарядки займет менее 50 минут. Это превосходный показатель на фоне электромобилей других производителей.

Литий-ионная батарея Audi e-tron емкостью 95 кВт*ч отличается долгим сроком службы. Залогом ее сбалансированной работы является передовая система управления температурным режимом, которая поддерживает оптимальную температуру на уровне 25-35 градусов Цельсия во время скоростной зарядки и при экстремальных температурах воздуха. В конструкции батареи использована система охлаждения с особой рельефной поверхностью и обладающие высокой теплопроводностью крепления батареи.

Помимо эффективной батареи немаловажную роль для комфортной эксплуатации электромобилей играет развитая инфраструктура. Компания Audi предоставляет владельцам e-tron удобный доступ к обширной сети из 100 тысяч зарядных станций в 17 странах Евросоюза. Для удобства клиентов расценки стандартизированы, а для управления зарядкой автолюбителям достаточно одной карточки или приложения на смартфоне. В дальних поездках клиенты Audi могут заряжать свои электромобили на специальных условиях в сети скоростных зарядок IONITY. В настоящее время сеть активно развивается и к 2020 году будет включать в себя 400 станций по всей Европе.