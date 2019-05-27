В Щучинском районе по причине пожара погиб мужчина

О гибели человека в результате пожара в квартире сообщает МЧС.

26 мая в 16:01 сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в одноэтажном доме агрогородка Новый двор Щучинского района. Пожар случился в трехкомнатной квартире и уничтожил находящееся внутри имущество, кровлю дома.

Под обломками сгоревших и обвалившихся перекрытий сотрудники МЧС нашли обгоревшее тело мужчины, хозяина квартиры. Причина инцидента на данный момент устанавливается.

