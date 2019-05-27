Правительство будет контролировать предприятия с низким уровнем зарплат

Пока под контроль правительство планирует взять те предприятия, на которых уровень заработной платы составляет до 400 рублей. Об этом в интервью на телеканале «Беларусь 1» заявил первый вице-премьер Александр Турчин.

Первый вице-премьер уверен, что выдавать людям зарплату менее 400 рублей непозволительно. Он также рассказал о задании для министра по налогам и сборам, которое заключается в проверке легальности зарплат и существовании "конвертов".

По мнению Александра Турчина, чтобы решить первый вопрос низких зарплат, руководителям предприятий необходимо наладить эффективную работу и оперативно принимать управленческие решения.

В дальнейшем, с 2020 года, после решения первого вопроса, в поле зрения правительства попадут предприятия с зарплатой до 500 рублей.

Читать полностью: https://finance.tut.by/news639140.html?crnd=87004

Читать полностью: https://finance.tut.by/news639140.html?crnd=87004