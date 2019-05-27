В Шкловском районе перевернулся автомобиль «Пежо»: водитель спасен

26 мая в 15.24 спасатели получили сообщение о ДТП на дороге между деревнями Добрейка и Лотва Шкловского района, сообщает МЧС.
Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в съехавшем в кювет «Пежо 406» с заблокированным в салоне водителем. Автомобиль несколько раз перевернулся в процессе аварии. Ехавший впереди пассажир покинул автомобиль самостоятельно.
Спасатели деблокировали мужчину с помощью специальных инструментов, затем передали медикам. После осмотра и водитель, и пассажир были отправлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.
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