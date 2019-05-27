Такси в Витебске сбило опору ЛЭП: произошел пожар

Утром 26 мая в Витебске, на улице Куйбышева, автомобиль такси врезался в ЛЭП. В результате обрыва проводов, упавших на крышу частного жилого дома, начался пожар, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре сотрудники МЧС приняли в 5:29. Во время происшествия в доме находилась 38-летняя хозяйка. Она не псотрадала и смогла самостоятельно покинуть помещение. Однако пострадало имущество дома, повреждены кровля, потолок и стены дома. Водитель также не пострадал и покинул авто самостоятельно.

На данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Если обнаружится, что виноват в случившемся водитель такси, врезавшийся в ЛЭП, он понесет ответственность в рамках законодательства и будет обязан возместить затраты на восстановление электроснабжения (замена опоры, проводов и т. п.).