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27. 05. 2019

На пожаре в минской многоэтажке по улице Горовца спасли мужчину

Пожар случился 26 мая около 18.00, в трехкомнатной квартире, на третьем этаже 10-этажного дома по улице Горовца.

Поскольку дверь в квартиру была закрыта изнутри, сотрудникам МЧС пришлось проникать в охваченную огнем квартиру при помощи лестницы. В одной из комнат, по соседству с горящей, спасатели обнаружили мужчину без сознания. Это был 44-летний хозяин квартиры. 

Как отметили в МЧС, мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом «термоингаляционная травма, ожог головы 2-3 степени (9 % тела), отравление продуктами горения». С жильцами дома все в порядке.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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