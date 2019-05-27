На пожаре в минской многоэтажке по улице Горовца спасли мужчину

Пожар случился 26 мая около 18.00, в трехкомнатной квартире, на третьем этаже 10-этажного дома по улице Горовца.

Поскольку дверь в квартиру была закрыта изнутри, сотрудникам МЧС пришлось проникать в охваченную огнем квартиру при помощи лестницы. В одной из комнат, по соседству с горящей, спасатели обнаружили мужчину без сознания. Это был 44-летний хозяин квартиры.

Как отметили в МЧС, мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом «термоингаляционная травма, ожог головы 2-3 степени (9 % тела), отравление продуктами горения». С жильцами дома все в порядке.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.