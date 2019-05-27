Одноклассники и ВКонтакте запустили турнир для создателей мобильных игр с призами на 1,4 млн рублей

Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники запустили совместный турнир для разработчиков мобильных HTML5-игр — Games Cup 2019. Участники поборются за трафик для своих проектов на игровых платформах ОК и ВК, а также призовой фонд в размере 1,4 млн рублей.

Масштабный турнир стал продолжением прошлогоднего конкурса Одноклассников OK Instant Games Cup и будет проводиться в рамках линейки IT чемпионатов Mail.ru Group. Компании-организаторы планируют не только привлечь новые игровые проекты, но и увеличить охват конкурса, расширить сообщество создателей мобильных HTML5-игр и сформировать единую экосистему для всех его участников.

Как и на прошлом конкурсе, разработчики игр могут подать заявку в две категории: PRO для опытных студий и разработчиков и New Star для независимых и начинающих создателей игр. Чтобы стать участником турнира, нужно подать заявку на официальном сайте www.gamescup.ru c 27 мая до 27 сентября и приложить ссылку на игру, загруженную на одну из двух игровых платформ организаторов. Разработчики в номинации New Star могут вместо ссылки на игру приложить эскизы и текстовые описания игровой механики.

В категории PRO игра-победитель получит трафик на 1 миллион установок на любой из двух игровых платформ, за второе и третье место участники получат 600 000 и 400 000 установок или просмотров соответственно. В этой категории могут участвовать те игры, которые ранее не публиковались на платформах ОК и ВК. При этом разработчики могут адаптировать для конкурса игры, уже опубликованные на других платформах.

Победитель категории New Star получит сертификат на 600 000 рублей, а занявшие второе и третье места — на 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Побороться за эти призы могут разработчики, которые никогда ранее не публиковали свои HTML5-проекты на игровых платформах.

Помимо основных номинаций, участники смогут побороться за специальные призы. 300 000 рублей от ОК получит игра с наиболее интересными и эффективными социальными механиками. Образовательный портал GeekBrains подарит трем участникам сертификаты на обучающий курс по созданию HTML5-игр, созданный совместно с ВКонтакте и Одноклассниками.

Победители и призеры будут названы 4 октября. Лучшие проекты выберет специальное жюри, куда войдут представители организаторов, крупных игровых студий, а также наиболее успешных разработчиков HTML5-игр. 11 октября состоится церемония награждения победителей турнира.

Полные условия турнира можно посмотреть на официальном сайте www.gamescup.ru.

Mail.ru Group ежегодно проводит несколько крупных международных IT чемпионатов, включая Games Cup, Russian Code Cup, Russian AI Cup, Mail Design Cup, ML Boot Camp, HighLoad Cup и другие. В них уже приняли участие более 175 000 человек.