В Беларуси выпустили платиновую карточку для бизнеса

Приорбанк выпустил премиальную корпоративную карточку Visa Platinum Business для руководителей и сотрудников компаний.

Карточки оформляются на 3 года в четырех валютах – долларах, евро, белорусских и российских рублях. Visa Platinum Business поддерживает технологию бесконтактной оплаты покупок, рассчитываться и снимать наличные по ней можно в 170 странах мира.

При оформлении карточки владелец получает трехлетнюю страховку, покрывающую 90 дней пребывания за границей ежегодно. При этом выдается договор страхования.

Предусмотрена также бесплатная медицинская и юридическая поддержка за рубежом. Консультацию можно получить на русском языке в любое время. В случае потери или кражи карточки можно экстренно запросить временный дубликат или наличные – их доставят курьером в течение дня.

Кроме этого, для держателей Visa Platinum Business доступны приоритетный проход в национальном аэропорту «Минск» и посещение бизнес-залов аэропортов по всему миру. По карточке можно забронировать проживание со скидкой в более, чем 900 отелях, где принимают только «по приглашению». Также предусмотрены скидки и манибэк по программам лояльности Приорбанка.

«Появление «платиновой» карточки для бизнеса открывает новые возможности для топ-менеджеров и сотрудников. В ней совмещены возможность корпоративной карты и привилегии топового «пластика» — от оплаты товаров, таможенных платежей, получения наличных до сервиса премиального уровня», – отметили в Приорбанке.