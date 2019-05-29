В Польше задержан белорус на угнанном Mercedes Benz E200

Mercedes Benz E200 2019 года выпуска был украден накануне в Германии. Стоимость авто оценивается более чем в 53 000 долларов. 31-летний белорус, который управлял угнанным авто, задержан в Подляском воеводстве, сообщает пограничная служба Польши.
27 мая в коммуне Штабин Mercedes Benz E200 с немецкими номерами был остановлен для проверки. В процессе проверки по базе данных выяснилось, что автомобиль числился в угоне - был украден за день до задержания водителя. Мужчина был передан полицейской службе города Августов.
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