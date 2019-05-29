В Польше задержан белорус на угнанном Mercedes Benz E200

27 мая в коммуне Штабин Mercedes Benz E200 с немецкими номерами был остановлен для проверки. В процессе проверки по базе данных выяснилось, что автомобиль числился в угоне - был украден за день до задержания водителя. Мужчина был передан полицейской службе города Августов.