Лента RSS
Подписаться на ленту
29 мая 2019, среда, 09:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
29. 05. 2019

В Польше задержан белорус на угнанном Mercedes Benz E200

Фото: пограничная служба Польши

Mercedes Benz E200 2019 года выпуска был украден накануне в Германии. Стоимость авто оценивается более чем в 53 000 долларов. 31-летний белорус, который управлял угнанным авто, задержан в Подляском воеводстве, сообщает пограничная служба Польши.

27 мая в коммуне Штабин Mercedes Benz E200 с немецкими номерами был остановлен для проверки. В процессе проверки по базе данных выяснилось, что автомобиль числился в угоне - был украден за день до задержания водителя. Мужчина был передан полицейской службе города Августов.

 

Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.