В Беларуси введены изменения для тунеядцев

Согласно постановлению Совмина от 25 мая № 333, в Беларуси введены изменения для граждан, не занятых в экономике страны. Некоторые категории исключены из числа иждивенцев. Помимо этого, введена персональная ответственность за данные в базе не занятого населения.

С 1 декабря 2018 года в Беларуси действует база не занятого в экономике населения. Попавшие под декрет и имеющие квартиры в собственности, с 1 января 2019 года оплачивают горячую воду по полным тарифам, с 1 октября они также будут рассчитываться и за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам.

Согласно последним изменениям, из базы тунеядцев теперь исключены супруги назначенных на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларуси либо решениях соответствующих международных органов). Также исключены супруги пребывающих зарубежом атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси, а также помощника атташе по вопросам обороны, сообщает TUT.by.

Исключены белорусы, работающие в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями.

В декабре 2018 года из числа не занятых в экономике исключены жены и мужья сотрудников дипкорпуса, а также супругов работников административно-технического персонала, которых направили на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси.

Введена также персональная ответственность за предоставление достоверной информации при формировании и актуализации базы. Ответственность введена для руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей других организаций, которые предоставляют такую информацию.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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Читать полностью: https://finance.tut.by/news639257.html