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29. 05. 2019

В нескольких белорусских водоемах произошел мор рыбы

В последние дни на разных водоемах Витебской, Могилевской и Минской областях зафиксированы факты гибели рыбы. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Так, в список водоемов вошли озеро Званом в Полоцком районе, мелиорированный участок реки Поточанка в Докшицком, водоем у деревни Трилесино в Дрибинском, обводной канал у деревни Ялча в Червенском районе и Дзержинском водохранилище. Специалисты отобрали пробы воды и выясняют причины, рыба направится на ветсанэкспертизу.

Если предполагается, что в некоторых местах причиной произошедшего стали сельскохозяйственные работы на прилегающих к вводоемам участках, на месте будут работать следователи. Так, на берегу реки Поточанка был обнаружен выжженный участок и пожелтевшие деревья. Это может быть свидетельством слива химикатов в реку, а согласно Водному кодексу применение удобрений и химикатов для  защиты растений на расстоянии до 10 м по горизонтали от береговой линии водоемов запрещено.

 

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