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29. 05. 2019

Банк ВТБ (Беларусь) и Брестский облисполком подписали соглашение о льготном финансировании субъектов малого бизнеса

Банк ВТБ (Беларусь) и Брестский областной исполнительный комитет заключили соглашение о взаимодействии по вопросам предоставления льготных кредитов субъектам малого предпринимательства области. Документ подписали заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Павел Мандрыка и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

В рамках программы устанавливается льготная ставка - 1/2 действующей ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 п.п. Благодаря этому предприниматели брестского региона смогут получить заемные средства по специальным условиям: на текущий момент – это 8% годовых (при текущем уровне ставки рефинансирования 10%).

Соглашение предусматривает, что средства могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов для действующего бизнеса по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производств; реализация экспортно ориентированной  и импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Павел Мандрыка, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) отметил: «Поддержка субъектов малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности нашего банка. Именно в Брестской области, с учетом ее географического месторасположения, сконцентрировано значительное число предприятий малого бизнеса. Достаточно широкая сеть точек продаж банка в данном регионе будет способствовать более активному продвижению программы и предоставит предпринимателям дополнительную возможность финансирования своих проектов по льготной ставке».

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