Назарбаев назначен почетным председателем ЕАЭС

29 мая на заседании совета в Нур-Султане с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооранбая Жээнбекова объявлено, что Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС, сообщает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что учитывая исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление ЕАЭС, Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. В свою очередь Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев на посту Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета провел ревизию дел Союза.

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