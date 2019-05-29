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29. 05. 2019

Назарбаев назначен почетным председателем ЕАЭС

Фото: akorda.kz

29 мая на заседании совета в Нур-Султане с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооранбая Жээнбекова объявлено, что Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС, сообщает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что учитывая исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление ЕАЭС, Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. 

В свою очередь Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев на посту Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета провел ревизию дел Союза.
 

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