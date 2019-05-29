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29. 05. 2019

В Минске две девочки пропали без вести

Ульяна Анищенко и Екатерина Новикова, каждой из которых по 11 лет, объявлены в столичный розыск, сообщили в пресс-службе ГУВД Минска.

Во вторник около 14.00 девочки ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение не известно. Сотрудники милиции обращаются за помощью к населению.

 

Приметы пропавших девочек

 

Ульяне на вид 10-12 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, длинные волосы. В день, когда пропала, была одета в черную кофту с белыми вставками и черные кеды.

 

Екатерине на вид 10-12 лет, рост около 145-150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые до плеч. Была одета в белую кофту, черные брюки, розовые кроссовки, также у нее был рюкзак светлого цвета.

 

Всех, кто знает о местонахождении девочек, просят позвонить по телефонам: 8 (033) 322-88-92, 8 (033) 325-62-10 или 102. Конфиденциальность гарантируется.



 

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