Патологоанатом и его коллеги из могилевского морга обвиняются в коррупции

Сотрудники могилевского морга подозреваются в коррупции, сообщили в УСК по Могилевской области.

Было выяснено, что с 2010 по 2018 год 44-летний врач и санитары патологоанатомического отделения смогли ввести в заблуждение 500 человек. Они, используя состояние траура и невнимательность родственников, преднамеренно завышали цены на оказанные ритуальные услуги. Подозреваемые усиленно старались избежать безналичных расчетов и принимали от людей лишь наличные деньги. Позже добыча делилась между участниками мошеннической схемы, сообщает БелТА.

После проведения допроса более четырех тысяч человек, сотрудники следственных органов выяснили, что количество жертв заведующего и санитаров могилевского морга составило 492 человека.

Теперь предприимчивых сотрудников морга обвиняют в мошенничестве, хищении и злоупотреблении служебными полномочиями. Преступники находятся под стражей. Следственный комитет передал дело в прокуратуру для направления в суд.