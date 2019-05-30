Лесовоз насмерть сбил велосипедиста в Ушачах

29 мая около 19.00 по ул. Калининская в Ушачах водитель лесовоза насмерть сбил велосипедиста, сообщили в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Лесовоз сбил 65-летнего мужчину на велосипеде, жителя Ушачского района, во время обгона. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. В данный момент по факту трагедии проводится проверка.

Сотрудники ГАИ гапоминают, что велосипедистам следует ехать по велодорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии этих элементов дороги допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.

