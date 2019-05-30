В Гродно выявили 11 случаев заболеваний корью

В Гродно выявлены и подтверждены лабораторно 11 случаев заболеваний корью с начала мая 2019 года, сообщили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Заболевшие корью - жители Гродно и студенты двух гродненских вузов, проживающие в общежитии. Все они находятся в областной инфекционной больнице. Болезнь была выявлена у 11 человек из 34 случаев подозрения, сообщает БелТА.

Корь выявили в Ленинском районе Гродно. В Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии отметили, что в данный момент санитарная служба проводит положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Медики наблюдают за всеми контактировавшими с заболевшими людьми, либо в случаях подозрения на корь., выясняют наличие сделанных прививок, проводится иммунизация тех, кому это необходимо.

В Гродно также проводится кампания по иммунизации против кори сотрудников организаций здравоохранения. Сегодня прививки сделали около 40% медработников из числа тех, кому они необходимы.

Самый первый случай кори был обнаружен в начале мая у одной студентки после возвращения из Азербайджана. Предполагают, что вирус был "привезен" из-за рубежа. Медики напоминают, что вакцинация является самой надежной защитой от кори. Ее можно пройти во всех поликлиниках областного центра и районов.