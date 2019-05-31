Как Робин Гудам стать гонщиками

В начале мая стартовал Чемпионат Республики Беларусь по картингу. Именно здесь шанс заявить о себе получают многие перспективные гонщики — даже самые юные. Как, например, близнецы Максим и Миша Теленченко: им всего по пять лет, но в картинговой секции ДОСААф они уже давно чувствуют себя как дома, а в этом сезоне впервые попробуют свои силы в соревнованиях на республиканском уровне.

Любовь к автоспорту у мальчишек — в буквальном смысле в крови: их отец, Александр Теленченко, — один из самых опытных автомобильных гонщиков в Беларуси. Так что вопрос с выбором хобби у них решился быстро. Теперь от увлечения машинами братьев могут отвлечь только игры в Робин Гуда или Человека-паука, да и то ненадолго. Все остальное время они посвящают миру колес и моторов. Особенно сейчас, когда полным ходом идет подготовка к первым в их жизни крупным соревнованиям.

— Все машинки, игры с ними начались с того момента, когда они вообще начали играть. Как только ушли погремушки — сразу пришли машины. И вот с осени мы приступили к тренировкам на картодроме: ходим в секцию во Дворце молодежи, — рассказывает отец Максима и Миши Александр Теленченко. — Команда детей для будущих соревнований была создана буквально за месяц, и теперь все они активно готовятся к чемпионату.

По словам Александра, если бы можно было побеждать на одном азарте, его мальчишки уже давно были бы чемпионами. Однако для того, чтобы показывать результаты в спортивных соревнованиях, тем более если речь идет об автоспорте, нужна соответствующая материально-техническая база и спонсорская поддержка.

— Партнеры сети Бош Авто Сервис стремятся в тех или иных форматах поддерживать белорусский автоспорт. Помощь в подготовке начинающих картингистов к их дебютному чемпионату — первая попытка поддержки детского автоспорта. На наш взгляд, именно в этом заключается залог будущего успеха: ведь путь к громким победам и большим достижениям начинается с первых шагов. И мы рады, что можем внести свой вклад в перспективы белорусского автоспорта, — отметил эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Вячеслав Савич.

Миша и Максим выступают в самом младшем классе «Малыш», где соревнуются дети 5-8 лет включительно. Всего в Чемпионате Беларуси по картингу запланировано 8 этапов. Свой первый опыт участия в больших соревнованиях братья Теленченко уже получили: они выступали в дебютном этапе, который проходил с 10 по 12 мая на стадионе «Боровая». Впереди — еще три старта: мальчики готовятся принять участие в 3-м, 5-м и 7-м этапах из восьми. Пожелаем им удачи и первых побед!