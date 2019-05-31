Исследование Mastercard Sound Index: в Европе назревает бум индустрии звука

Mastercard впервые провела исследование Sound Index, в котором изучила популярность аудиопродукции в Европе. В опросе участвовали более 6 тысяч респондентов из 12 стран. Результаты показали, что европейцы проводят за прослушиванием музыки, подкастов и аудиокниг около 2-х часов в день – суммарно 32 дня в году.

По данным Mastercard Sound Index, в Европе назревает бум индустрии звука: расходы на развлекательные аудиопродукты выросли на 19% за прошедшие 12 месяцев и в среднем составляют 212 евро в год на человека. Мужчины выделяют на аудиоконтент на 73 евро в год больше, чем женщины.

Около половины респондентов (48%) ежедневно пользуются наушниками. При этом больше всего времени в наушниках проводят миллениалы – 1 час и 53 минуты в день.

Результаты опроса также выявили, что европейцы используют устройства с голосовым управлением для прослушивания музыки (31%), радио (23%) и поисковых запросов (13%). Каждое третье (30%) домохозяйство в Европе владеет хотя бы одной умной колонкой. 21% технически подкованных европейцев уже совершали покупки, используя активацию голосом. Большинство из них отметили, что пользовались этой услугой за неделю до опроса.

36% опрошенных заявили, что в ближайшие пять лет планируют приобщиться к голосовому шопингу. Согласно последним прогнозам, глобальный рынок разговорной коммерции вырастет до 40 млрд долларов к 2022 году.

Исследование Mastercard Sound Index выявило, что аудиоконтент охотнее слушают весной и летом – когда световые дни становятся длиннее. 66% респондентов делают это во время пробежек или занятий спортом на свежем воздухе. Также результаты показали, что взрослые европейцы, у которых мало свободного времени, становятся асами в многозадачности – они слушают музыку, подкасты или аудиокниги в дороге (81%) или во время уборки дома (74%).

В среднем по Европе женщины слушают музыку дольше мужчин, но лишь на 3 минуты в день – 131 минуту, в то время как мужчины – 128.

Аудиокниги особенно популярны среди европейцев от 25 до 34 лет, а бумажные книги предпочитают люди от 55 лет и старше.

Mastercard Sound Index показывает, что звук приобретает все большее значение в современном мире. Большинство респондентов отметили, что прослушивание аудиоконтента помогает тренироваться (68%) и быть более продуктивными (71%). А четверо из пяти опрошенных сказали, что музыка делает их счастливее.

Европейцы отмечают, что звуки природы, например, пение птиц, помогают успокоиться (74%) и снизить уровень стресса и тревожности (77%). Пение птиц, шум волн и дождя за окном были признаны самыми приятными для человеческого слуха звуками. Также были названы шелест листвы на ветру, игра на пианино и треск костра.

«Слуховые рецепторы – это двери, через которые лежит путь к сердцам людей по всему миру, и сейчас, как никогда ранее, стремительно развивается тренд на прослушивание различного аудиоконтента, – комментирует Роуз Бомон, старший вице-президент по развитию бизнеса и европейским коммуникациям Mastercard. – Мы наблюдаем взрыв популярности аудиопродуктов, от подкастов до умных колонок: сегодня звук стал компаньоном номером один для многозадачных людей. Учитывая этот тренд, мы провели большую работу по созданию собственной звуковой идентичности, чтобы сделать звук неотъемлемой частью того, как люди узнают Mastercard сегодня, и будут узнавать в будущем».

Технологии оказывают большое влияние на концентрацию нашего слухового внимания: в Европе самыми узнаваемыми звуками, как показывает исследование, стали звуки уведомлений, рингтонов и вибрации телефона. 38% опрошенных заявили, что способны узнать бренд, услышав его мелодию, а 57% – что могут определить фильм по саундтреку.

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЗВУКОВ В МИРЕ

1) Пение птиц

2) Шум прибрежных волн

3) Стук дождя за окном

4) Шелест деревьев на ветру

5) Треск костра

6) Игра на пианино

7) Мурчание кошки

8) Смех младенца

9) Игра на виолончели

10) Смех