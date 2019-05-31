В Минске презентовали первый озвученный маршрут для незрячих людей

Первый озвученный маршрут для незрячих людей презентовали в Минске. В основу легла навигационная звуковая система со специализированными информаторами, которые являются ориентирами в определенных точках, расположенных в рамках маршрутов.

Основная цель проекта — помощь незрячим и слабовидящим людям в адаптации в городском пространстве, создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью по зрению с использованием инновационных и технологичных разработок.

Сама система «Крокі на гукі» состоит из бесплатного мобильного приложения BuzzPoint и информатора, издающего при соединении с приложением на смартфоне звуковой сигнал, благодаря которому незрячий человек легче ориентируется в пространстве. При этом в приложении идет полное описание объекта и окружающего ландшафта, в котором находится на данный момент человек.

Маршрут, разработанный совместно учреждением по реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека» и Volkswagen в Беларуси, проходит от ул. Амураторская, 7 (здание Центрального правления ОО «БелТИЗ» и ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»), по ул. М. Танка. На нем отмечены значимые социальные объекты, такие как «Беларусбанк», отделение почты, аптека, пекарня «Буше» и другие. Далее маршрут продолжается до ТЦ «Корона» (ул. Кальварийская).

При построении маршрутов и выборе точек ориентирования было проанализировано множество факторов. Основными из них стали востребованность и актуальность мест передвижения, а также наличие объектов, обозначение которых звуковыми информаторами является крайне важным для незрячего человека.

«Мы благодарны нашему партнеру Volkswagen в Беларуси за поддержку и масштабирование проекта до целых маршрутов, оснащенных навигационно-звуковой системой. При этом хочется отметить, что согласование установки звуковых информаторов на тех или иных объектах маршрута нельзя было назвать легким. К сожалению, не всегда в нашем обществе понимают необходимость поддержки людей с инвалидностью и не всегда готовы идти навстречу. Особая благодарность от нас организациям, беспрепятственно установившим информатор, который поможет теперь более безопасно и точно ориентироваться в пространстве незрячим людям», — заявил на пресс-конференции Михаил Антоненко, директор Центра успешного человека и заместитель председателя ОО «БелТИЗ».

После пресс-конференции все гости и участники отправились на небольшую экскурсию по новому озвученному маршруту. Экскурсоводами стали люди с инвалидностью по зрению, а зрячие участники необычной прогулки смогли опробовать на себе методы передвижения незрячих людей и оценить новую навигационную систему.