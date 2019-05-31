Рабочий упал с крыши здания в Березе

В Березе в процессе ремонта цеха молодой мужчина упал с высоты 4 метра прямо на бетонный пол, сообщает СК Беларуси.

Утром 30 мая 19-летний парень работал на крыше производственного здания в Березе. В процессе крепления шифера один из листов сломался и рабочий упал на бетонное покрытие. Во время работы страховка не использовалась.

В результате падения парень получил серьезные травмы и доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние, как тяжелое. Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося.

