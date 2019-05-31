Лукашенко: в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую

В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую, заявил 31 мая Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Белорусский лидер заметил, что процессы жизни ускорились, а Конституция начинает отставать. Он подчеркнул: "Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", сообщает БелТА.

Глава государства также отметил, что в Конституционном суде Беларуси работают абсолютные профи - практики и теоретики.