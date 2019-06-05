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06. 05. 2019

Авиакатастрофа в Шереметьево. Все подробности

смотрите также Белорусов нет среди погибших и пострадавших в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая при экстренной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. В результате погиб 41 человек, в том числе два ребенка и один бортпроводник.

По данным СМИ, у сгоревшего самолета год наза был один серьезный технический сбой, но тогда полет завершился благополучно.

В качестве основных версий авиакатастрофы следствие рассматривает три версии, в том числе неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. 

 

Экстренная посадка и возгорание

 

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании Аэрофлот совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18.03 по московскому времени.

Согласно записи полета, сохранившейся в сервисе Flightradar24, в 18.10 он достиг высоты 3216 метров, после чего начал снижаться, заходя на посадку.

Видео посадки Superjet 100:

В 18.25 пилоты доложили об аварийной ситуации. Более ничего он сказать не успел из-за пропавшего радиообмена. К этому моменту скорость самолета составляла почти 650 км/ч. Через пять минут после этого самолет совершил посадку.  

По словам одних очевидцев, один из пассажиров якобы заметил возгорание в двигателе, о чем сообщил экипажу, другие говорят об ударе в самолет молнии, которая могла повредить электронику.

На видеозаписях с камер наблюдения видно, что Superjet 100 сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся.

Огонь начался в районе центроплана, моментально охватив всю заднюю часть самолета. В конце пробега самолет развернуло, и он остановился. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

Видео эвакуации из Superjet 100:

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Официальный представитель авиакомпании заявил, что процесс эвакуации занял 55 секунд, что меньше, чем по нормативам. При этом, издания Коммерсант и Интерфакс, ссылаясь на источники пишут, что многие пассажиры "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь".

На видео из Шереметьево действительно видно, что некоторые люди покидали самолет с вещами, в том числе с довольно крупными сумками:

Пассажири, опрошенные журналистами, рассказали о самоотверженной работе бортпроводниц, которые успокаивали паникующих людей и помогали пройти к трапам.

Вскоре к месту событий прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи. Спасатели пытались пробиться в хвостовую часть салона, где могли оставаться люди.

Видео из горящего Superjet 100:

 

Причины авикатастрофы в Шереметьево

 

Уголовное дело российский Следком возбудил по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В качестве основных версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево следствие рассматривает:

 

  • недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров, специалистов, проводивших техосмотр борта;
  • неисправность воздушного судна;
  • неблагоприятные метеоусловия.

 

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что с самолетом пропала радиосвязь после того, как в него попала молния. Близкий к авиавластям собеседник также говорил, что попадание молнии рассматривается как "первопричина последующих системных отказов".

В Следкоме РФ говорят, что ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы. Там также сообщили о нахождении двух бортовых самописцев (речевого и параметрического) в фюзеляже самолета.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что не считает нужным приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100.

 

Что известно о Sukhoi Superjet 100

 

Superjet 100 - первый полностью спроектированный и построенный в России авиалайнер. При этом в проекте принимало участие большое количество как иностранных компаний, так и совместных предприятий.

В 2007 году доля иностранных материалов и комплектующих в самолете составила 55,4 процента. А к 2016 году она только увеличилась и составила 72 процента. Сейчас в России проводится программа импортозамещения - в компании стараются отказаться от иностранных комплектующих.

Единственная катастрофа SSJ 100 произошла в испытательном полете в 2012 году, как показало следствие, из-за ошибки пилотиов и диспетчеров.

Эта катастрофа произошла во время технического полета, и, несмотря на гибель 45 человек, тот факт, что ее причиной был человеческий фактор, не сильно сказался на репутации лайнера.

У самолета Superjet 100, сгоревшего при посадке в Шереметьево, ранее был зафиксирован только один серьезный технический сбой, сообщил Коммерсант со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

В январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, но тогда полет завершился благополучно. Подробности происшествия не сообщаются.

Сгоревший борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан Аэрофлоту в сентябре 2017 года. Он имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие (не более двух часов) перелеты.

Источник: korrespondent.net

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